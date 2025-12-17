Sul caso Open Arms, i giudici della quinta sezione della Cassazione sono riuniti in camera di consiglio per la sentenza. Ecco cosa ha detto l’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno.

Open Arms, Pg Caassazione: “Confermare l’assoluzione per Matteo Salvini”

Nell’agosto del 2019, quando Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, è stato accusato di non aver permesso per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti che erano a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms.

Ricordiamo che in primo grado, l’attuale Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è stato assolto. Oggi i giudici della quinta sezione della Cassazione sono riuniti in camera di consiglio. Il Pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei Pm di Palermo e di confermare quindi l’assoluzione, in quanto il fatto non sussiste, di Matteo Salvini.

Open Arms, processo a Salvini: l’annuncio dell’Avvocato Bongiorno

L’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, all’arrivo in Cassazione, ha detto le seguenti parole: “abbiamo chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. E’ stato definito un ricordo per Saltum, ma ha saltato tutti i requisiti per fare un ricorso in Cassazione.” E ancora: “tutte le presunto violazioni di legge sono ancorate a circostanze di fatto che sono state stravolte. La sentenza dice a monte che il Pos non si doveva concedere. C’è una inammissibilità evidentissima. Nel ricorso di dice l’opposto di quello che c’è scritto nella sentenza.”