Open Seed, primo incubatore italiano con sede nel Metaverso

Open Seed è il primo incubatore italiano con sede nel Metaverso. Founder, partner, soci e investitori potranno incontrarsi in un ambiente digitale e lavorare insieme, con modalità che fino a questo momento non sono mai state adottate.

Open Seed, la sede nel Metaverso e la raccolta in crowdfunding

Open Seed è una società che nasce a Firenze e va a caccia delle aziende più promettenti, per affiancarle nella propria crescita. A fronte di circa mezzo milione di euro investito negli ultimi 5 anni, ad oggi Open Seed vale più di 2 milioni di euro ed è diventata una guida per coloro che vogliono avventurarsi nel Venture Capital in modo sicuro. Open Seed ha lanciato una raccolta in crowdfunding, con un gettone minimo accessibile (500 euro) e l’ambizione di arrivare a 500mila euro, dopo il raggiungimento in pochi giorni dell’obiettivo di 150mila euro.

Lo scopo di questa raccolta è ampliare il piano di investimenti e il numero di partecipazioni.

Al momento stanno partecipando 25 società, tra cui il successo internazionale Treedom, la rete smart di palestre FitPrime, Corobotics, spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il supermercato online Tulips, GasGas Community Charging, gestore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Investire in Open Seed consente di entrare in un team di professionisti che guardano verso il futuro ma vuol dire anche investire in startup promettenti e innovative che vengono selezionate con grande attenzione. Open Seed è anche partner di importanti nomi del mondo italiano dell’innovazione, come Impact Hub, LVenture, InnovUp, Italian Tech Alliance e Pariter Partners. Lo scopo della società è quello di aumentare il proprio valore fino a quotarsi in borsa o effettuare una Exit complessiva del proprio portafoglio tramite un’acquisizione da parte di un fondo di investimento più grande.

Open Seed vanta partnership con i principali player del mondo dell’innovazione.

La sede nel Metaverso: “Lavorare insieme a distanza”

Grazie ad una startup in cui ha creduto fortemente, Over, Open Seed è diventato il primo incubatore europeo ad avere una sede nel Metaverso. Over the Reality è un Metaverso in realtà mista, open source e alimentato dalla Blockchain di Ethereum. “Durante la pandemia, tutti abbiamo sperimentato cosa vuol dire lavorare a distanza, fare call e riunioni da casa e da qualunque altro luogo. Per noi di Open Seed, già abituati a dialogare quotidianamente con soci e founder sparsi in tutta Italia, da questo punto di vista non è cambiato molto. Cambia invece tanto adesso, grazie alle tecnologie del Metaverso che ci permettono di aggiungere in tutte queste interazioni digitali da remoto, un livello mai visto prima di immersività” ha dichiarato Lorenzo Ferrara, presidente e co-founder di Open Seed.

“Nel metaverso di Over abbiamo costruito la nostra sede digitale su 500 metri quadri di superficie virtuale. Crediamo nella tecnologia come strada per migliorare la vita delle persone e il Metaverso rappresenta una frontiera ancora tutta da plasmare ed esplorare. Per questo abbiamo deciso di investire nella creazione di un vero e proprio incubatore dove potremo selezionare le startup, riunirci, fare formazione, eventi o semplicemente incontrarci per uno scambio di idee. Il tutto in un luogo virtuale che abbiamo studiato come un grande open space, con postazioni, un’area relax e una grande vetrata che fa intravedere Firenze, come se fossimo proprio nella nostra sede fisica” ha aggiunto.