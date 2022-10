Operaio travolto da un getto di sabbia: incidente mortale sul lavoro al termovalorizzatore di Parona

Ancora un morto per un incidente sul lavoro: la vittima è l’operaio di 56 anni che è stato improvvisamente travolto da un getto di sabbia.

Un operaio di 56 anni è tragicamente deceduto dopo essere stato travolto da un getto di sabbia mentre stava lavorando al termovalorizzatore di Parona.

Operaio travolto da un getto di sabbia: aveva 56 anni

Ancora un nome si aggiunge alla lunga lista di morti per un incidente sul lavoro.

La vittima, un operaio di 56 anni del quale non sono state diffuse le generalità, è prematuramente scomparso dopo essere rimasto vittima di un sinistro. Il drammatico evento si è consumato intorno alle ore 16:00 di martedì 25 ottobre. Il dipendente stava lavorando al termovalorizzatore di Lomellina Energia a Parona, in provincia di Pavia, quando è stato improvvisamente travolto da un getto di sabbia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima era impegnata in un intervento di manutenzione dell’impianto e stava operando intorno a una tubatura sottopressione quando un potente getto di sabbia lo ha investito.

Incidente mortale sul lavoro al termovalorizzatore di Parona

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari che, nonostante i tentativi effettuati, non sono riusciti a rianimare il 56enne e non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo.

In seguito all’accaduto, erano stati allertati anche l’elisoccorso di Niguarda e i volontari della Croce Rossa. Sul luogo della tragedia, erano presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.