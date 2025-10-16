Vildoza shock, il cestista argentino in forza alla Virtus è stato arrestato, assieme alla moglie, per aver aggredito i sanitari di una ambulanza. Ecco cosa è successo.

Operatrice di un’ambulanza “afferrata per il collo”: arrestato il giocatore della Virtus Vildoza

Luca Vildoza, cestista argentino della Virtus, e sua moglie Milica Tasic, pallavolista serba, sono stati arrestati la scorsa notte per aver aggredito i sanitari di una ambulanza.

Il playmaker argentino, nel mezzo di una lite, avrebbe aggredito un’operatrice sanitaria dopo la sfida con il Monaco. Secondo le prime ricostruzioni, a termine della partita, Vildoza si sarebbe innervosito poiché un’ambulanza era ferma per scrivere un indirizzo per un intervento, tanto da usare i fari lampeggianti e insultare i sanitari. Vildoza avrebbe poi afferrato un’operatrice per il collo, con la moglie che invece le avrebbe tirato i capelli. Nei pressi c’era una pattuglia dei Carabinieri, che ha poi arrestato sia Vildoza che la moglie. Per la donna, 55 anni, si parla di 5 giorni di prognosi.

Luca Vildoza, arrestato insieme alla moglie: accusa di lesioni a personale sanitario

Il palymaker della Virtus, Luca Vildoza, e sua moglie Milica Tasic sono stati arrestati con l’accusa di lesioni a personale sanitario. La donna che sarebbe stata afferrata per il collo ha sporto denuncia. Dopo la notte in carcere, l’arresto non è stato convalidato, e i due coniugi sono già tornati in libertà, con Vildoza che partirà con la squadra per la prossima partita. Dall’Ausl, la direttrice generale dell’azienda sanitaria, Anna Maria Petrini: “è inaccettabile che ci siano ancora questi fenomeni. E’ inaccettabile che i nostri professionisti sanitari, che lavorano per soccorrere, assistere e curare cittadini, debbano subire aggressioni sia verbali sia fisiche. Approfondiremo il caso e faremo le dovute valutazioni.”