Lo hanno circondato impedendogli di fuggire e hanno iniziato ad aggredirlo colpendolo con calci, pugni e accoltellandolo. Ha vissuto momenti di puro terrore un 32enne in zona Amendola, a Milano, raggiunto da un gruppo composto da almeno dieci persone alle quali, ora, le forze dell’ordine stanno dando la caccia per assicurarle alla giustizia.

Paura a Milano: circondato e aggredito da dieci persone. Le condizioni dell’uomo

Secondo quanto ricostruito il 32enne si trovava nel capoluogo lombardo insieme a due amici quando un gruppo composto da una decina di uomini lo avrebbe bloccato e aggredito; il tutto per ragioni ancora da chiarire, in merito alle quali i carabinieri stanno alacremente indagando. Alcuni degli aggressori lo hanno accoltellato provocandogli ferite serie.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i soccorritori del 118 ed il 32enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Niguarda dove si trova ricoverato in condizioni serie seppur non in pericolo di vita. Un vero e proprio agguat, secondo le forze dell’ordine, quello avvenuto in via Pellizza da Volpedo intono all’1 di notte del 21 settembre, ai danni dell’uomo di origine egiziana. La prima segnalazione giunta ad Areu parlava di una sparatoria ma all’arrivo dei sanitari ci si è resi conto che il 32enne era stato ferito da armi da taglio.

I rilievi sono stati effettuati dagli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di via Moscova. Nel frattempo sono state acquisite dai militari le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza, allo scopo di cercare di identificare gli autori dell’aggressione.