Un grave episodio ha scosso la comunità a Scafati: un bambino di appena 9 anni è stato azzannato da un pitbull mentre giocava vicino casa. Soccorso immediatamente dai genitori, il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie.

Bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: la corsa in ospedale

Momenti di panico a Scafati, in provincia di Salerno, quando un bambino di 9 anni è stato aggredito da un pitbull nei pressi della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il cane era tenuto al guinzaglio dalla proprietaria ma non indossava la museruola. In un attimo, l’animale si è liberato e ha attaccato il piccolo, mordendolo ripetutamente agli arti inferiori.

Le grida dei genitori hanno richiamato l’attenzione di alcuni vicini, che sono intervenuti prontamente per fermare l’aggressione. Sul posto è arrivata in tempi rapidi un’ambulanza del 118, che ha trasportato il bambino prima all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e, vista la gravità delle ferite, successivamente al Santobono di Napoli.

Bambino di 9 anni azzannato da un pitbull: le sue condizioni dopo il ricovero

Le ferite riportate agli arti del bambino erano profonde e hanno reso necessario un intervento chirurgico immediato. Nonostante la gravità dell’aggressione, il piccolo è ora stabile e sarebbe fuori pericolo.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei cani di taglia grande, in particolare sulla necessità di utilizzare museruola e guinzaglio in contesti pubblici. La famiglia, ancora sotto shock, ha espresso gratitudine verso chi ha prestato soccorso tempestivamente, evitando che la situazione potesse avere conseguenze ancora più gravi.