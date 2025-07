Era già sotto inchiesta per la morte di Simonetta Kalfus, deceduta dopo una liposuzione effettuata in condizioni sospette. Eppure, il medico è stato sorpreso mentre eseguiva un nuovo intervento in un appartamento. Per lui sono scattate le manette.

Morte di Simonetta Kalfus: sepsi dopo liposuzione

Simonetta Kalfus, 62 anni, è morta il 18 marzo 2025 all’ospedale Grassi di Ostia, dodici giorni dopo un intervento di liposuzione effettuato in una clinica privata di Roma.

L’autopsia ha stabilito che la causa del decesso è stata una grave sepsi, con infezioni diffuse che hanno compromesso organi e tessuti vitali.

Il chirurgo responsabile dell’operazione, Carlo Bravi, era già noto alle autorità. Oltre a lui, sono indagati per omicidio colposo l’anestesista Francesco Iandimarino, amico della vittima, e la dottoressa Eleonora Valletta, della clinica di Pomezia dove la paziente si era rivolta in prima istanza.

Operava nonostante l’accusa di omicidio: arrestato il medico di Simonetta Kalfus

Carlo Bravi, medico già sotto indagine per la morte di Simonetta Kalfus a seguito di una liposuzione, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, come riportato da Repubblica. L’esecuzione della misura cautelare è stata affidata ai carabinieri del NAS di Roma, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Capitale. La Procura aveva richiesto la custodia in carcere, ritenendo i fatti a lui contestati di particolare gravità.

Nonostante fosse sospeso dall’Ordine dei medici e destinatario di un provvedimento interdittivo, Bravi è stato sorpreso mentre eseguiva un intervento di otoplastica a una donna sudamericana, all’interno di un appartamento nel quartiere Quadraro, trasformato abusivamente in sala operatoria. Ad assisterlo, una ferrista. I militari del NAS lo tenevano sotto osservazione da tempo e lo hanno colto in flagrante.

Il medico è attualmente indagato per omicidio colposo in relazione alla morte di Simonetta Kalfus, deceduta lo scorso marzo all’ospedale Grassi di Ostia dopo gravi complicazioni successive a un intervento estetico. Tuttavia, non è l’unico caso. Bravi risulta coinvolto anche in un altro episodio risalente al 14 marzo 2024, relativo a una mastoplastica al seno sinistro, effettuata su una paziente che ha successivamente sporto denuncia per presunti danni. Per questa vicenda era già scattata la sospensione cautelare dalla professione.

Pur essendo coinvolto in procedimenti giudiziari e sottoposto a misure restrittive, il dottore ha proseguito nell’attività professionale, ignorando i divieti. Va ricordato inoltre che Bravi era già stato condannato nel 2017. L’ultimo episodio, che ha portato al suo arresto, conferma una condotta recidiva e gravemente lesiva della salute pubblica.