Ordinanza di Speranza: la Campania resta zona rossa

Purtroppo, sale il numero dei positivi in Campania: 2.314 su un totale di 19.403 tamponi molecolari e 5.137 antigenici.

Si vociferava da qualche ora che la Campania sarebbe tornata in zona arancione. Ci avevano anche creduto i campani, ma a stroncare le loro fantasie ci ha pensato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che sulla base dei dati della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato due nuove Ordinanze.

Quest’ultime entreranno in vigore a partire da martedì 6 aprile 2021. Dunque, la Campania resta zona rossa per altre 2 settimane.

La decisione del ministro Speranza: la Campania resta in zona rossa

La prima Ordinanza conferma, infatti, che per ulteriori quindici giorni restanno in zona rossa le seguenti Regioni:

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lombardia

Piemonte

Puglia

Toscana

Valle d’Aosta.

Invece, la seconda Ordinanza dispone il passaggio in area arancione per:

Marche

Veneto

Provincia Autonoma di Trento

É bene ricordare anche che, secondo il Decreto Legge del 1 aprile 2021, fino al 30 aprile 2021 nessuna Regione sarà zona gialla o bianca.

Ciò nonostante, in occasione delle festività pasquali, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sono ammessi gli spostamenti per raggiungere amici o parenti, ma solo una volta al giorno, rispettando il coprifuoco dalle 22 alle 5, per un massimo di due adulti più minori di 14 anni e verso una sola abitazione.