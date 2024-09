Oriana Sabatini ha confessato, in una puntata del suo podcast “A dónde vamos cuando soñamos”, la sua propensione per la tanatoprassi, ovvero la tecnica di cura e conservazione dei cadaveri. Il racconto dell’esperienza anomala alle pompe funebri assieme al marito Paulo Dybala.

La passione per la tanatoprassi è iniziata sin da piccola. Oriana rivela che la morte ha sempre attirato le sue attenzioni poi, vedendo sui social l’esistenza di una carriera, la sua passione si è consolidata sempre più.

“Daniel, il titolare dell’impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice ‘Ori, ora tra mezz’ora arriva un cadavere. Sei pronto a venire?‘ e io ovviamente gli ho detto di sì. Erano le 10 di sera, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C’era una partita del Brasile e non so chi, Paulo stava per guardarla con mio padre e io sarei rimasto lì. Ho detto, farò qualcosa di utile, andrò all’impresa di pompe funebri“.