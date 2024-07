Ornella Muti è una furia e si dice pronta a denunciare Vittorio Cecchi Gori. L’attrice non ha preso bene le dichiarazioni che il produttore cinematografico ha fatto sul suo conto durante il Lucca Summer Festival.

Ornella Muti contro Vittorio Cecchi Gori

Intervistata dall’Adnkronos, Ornella Muti si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Vittorio Cecchi Gori. Quest’ultimo, ospite del Lucca Summer Festival, ha rilasciato una strana intervista a Eleonora Daniele e Alessandro Ferruccidi, svelando di aver avuto una “storiella” con l’attrice. Non solo, ha anche parlato di presunti “problemi” che avrebbe la madre di Naike Rivelli. Giustamente, Ornella è una furia.

Le parole di Ornella Muti

Ornella Muti ha dichiarato:

“Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi. (…) Sono una donna molto gelosa della sua vita privata. Mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me”.

L’attrice non ha alcuna intenzione di accettare senza battere ciglio le parole di Vittorio. Non ha mai avuto una relazione con lui e pretende le sue scuse. In caso contrario, lo trascinerà in tribunale.

Che problemi ha Ornella Muti?

La Muti non è arrabbiata soltanto perché Cecchi Gori ha parlato di una loro relazione, ma anche perché ha tirato in ballo suoi presunti “problemi“. Nello specifico, Vittorio ha dichiarato: “Effettivamente la Muti è spiritosa, Francesca, io la chiamavo Francesca è spiritosa. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dire“. A cosa si riferisce? Ornella non ne ha la più pallida idea. L’attrice ha concluso:

“Quello che ha detto è veramente grave. Ha dichiarato che ho dei problemi e non so neanche di cosa parla, ma come si permette di dire certe cose? (…) Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica“.

Per il momento, Cecchi Gori non ha chiesto scusa. Ci aspettiamo, quindi, una denuncia per diffamazione.