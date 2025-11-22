Ornella Vanoni ci ha lasciato a 91 anni, una delle regine indiscusse del panorama musicale italiano. La cantante ha avuto un unico figlio, Cristiano, conosciamolo meglio.

Addio a Ornella Vanoni: chi è il figlio Cristiano Ardenzi

Il mondo della musica piange Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. Nel corso della sua vita, la cantante ha avuto diverse storie sentimentali, negli anni Sessanta e Settanta era spesso al centro del gossip.

Ornella si è poi sposata nel 1960 con l’artista e impresario Lucio Ardenzi (matrimonio finito nel 1965), dal quale ha auto un unico figlio, Cristiano che oggi ha 63 anni. Di Cristiano Ardenzi in realtà si sa davvero pochissimo, infatti ha sempre preferito la riservatezza. Anche la stessa Ornella Vanoni ha sempre scelto di preservarlo dall’attenzione dei media. Cristiano Ardenzi non ha infatti alcun profilo social, non è mai apparso in tv né ha mai rilasciato interviste. Il rapporto tra Cristian e sua madre non è stato sempre facile, come raccontato spesso dalla cantante, soprattutto a causa del suo lavoro, che la portava a lasciarlo spesso dai nonni. Queste le parole della Vanoni un paio di anni fa a “Verissimo“: “mio figlio ora è grande ma abbiamo avuto un rapporto difficile come spesso accade con i figli di chi fa questo mestiere. Come attrice potevo portarlo in giro, come cantante dovevo per forza lasciarlo ai miei, questo non gli ha fatto bene. Perché secondo lui la mamma andava verso una vita piena di luci preferendola a lui. Io ho avuto dei terribili sensi di colpa, ho sofferto così tanto che mi sono assolta. Ne abbiamo parlato ma comunque quando il rapporto è logorato per tanti anni , è difficile che poi sia perfetto.”

Addio a Ornella Vanoni: chi sono i nipoti Camilla e Matteo

Il figlio di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi, è sposato e ha avuto due figli, Camilla e Matteo, i nipoti dunque di Ornella Vanoni, a cui la cantante era molto legata. La Vanoni, sempre a “Verissimo” aveva detto che Matteo è una persona solare che lavora tanto, in una agenzia di pubblicità. Di Camilla invece ha ricordato che, quando aveva 18 anni le aveva chiesto un biglietto per la Nuova Zelanda, da dove poi è tornata dopo 4 anni con i rasta e il diploma di insegnante di yoga. Poi ha preso anche il diploma di cuoca.