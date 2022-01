Orologio cassa grande: il miglior modello del momento

L'orologio a cassa grande è uno dei modelli che più affascinano l'uomo. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e dove acquistare il migliore.

L’orologio a cassa grande è uno dei modelli che più affascinano gli uomini, specialmente se questo è un modello lussuoso e pregiato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le funzionalità di un orologio a cassa grande e dove acquistare, online, il miglior modello del momento.

Orologio cassa grande

Le festività natalizie non si sono ancora ufficialmente concluse perciò siamo ancora in tempo a regalare qualcosa di speciale e prestigioso ad un caro amico che, magari, non abbiamo avuto modo di vedere nei giorni scorsi. Oppure, molto più semplicemente, a breve, un nostro caro amico compirà gli anni o una coppia festeggerà l’anniversario di fidanzamento o di nozze e lei è alla ricerca del regalo perfetto. Insomma, sicuramente, le occasioni per fare un regalo non mancheranno.

Il trend dell’ultimo periodo indica che il genere maschile è affascinato dall’orologio a cassa grande e così, se un’occasione è vicina, abbiamo pensato di realizzare una guida che illustri le caratteristiche e le funzionalità di un orologio a cassa grande, in modo tale da poter scegliere con sicurezza il regalo perfetto per un uomo speciale.

Orologio cassa grande: funzionalità

Un orologio a cassa grande presenta notevoli vantaggi, soprattutto in riferimento alla comodità, la funzionalità, lo stile e la moda.

Un orologio da polso che si presenta con queste caratteristiche, infatti, è comodo perché ti assicura di poter conoscere sempre l’ora esatta anche se, nei paraggi, non vi sono orologi e lo Smartphone, ad esempio, è scarico; è funzionale perché risponde precisamente ai requisiti di base per cui è stato creato, ovvero, conoscere sempre l’ora esatta; è di stile e di moda perché, in qualche modo, l’orologio riflette anche lo stile e la moda della persona che lo indossa.

Esistono diversi modelli di orologio a cassa grande che presentano queste caratteristiche, ma sono pochi i modelli che presentano le stesse caratteristiche avvolte nel lusso e nel prestigio. Se il vostro obiettivo è l’acquisto di un orologio a cassa grande che sia di lusso, comodo, funzionale e alla moda, allora, vi consigliamo di proseguire la lettura del prossimo paragrafo per andare alla scoperta, insieme, a noi della linea Parthenos degli orologi Kronos Prèstige.

Orologio cassa grande: miglior modello

Kronos Prèstige ha recentemente lanciato sul mercato la nuova linea Parthenos, una lussuosa linea di orologi a cassa extralarge, realizzata in color oro pregiato e luminoso, corredata da scocca e cinturino in acciaio inox. La lussuosa e iconica linea degli orologi Kronos Prèstige si ispira alle forme pulite ed essenziali dell’arte che padroneggia, da sempre, nell’antica Grecia. Un orologio dal carattere contemporaneo, ma con un anima classica.

La cassa extralarge, in acciaio inox, della linea Parthenos degli orologi Kronos Prèstige, dispone di quattro funzioni: cronografo, calendario con indicazione di data e giorno della settimana, cronometro professionale. Spicca il cinturino, realizzato, ancora una volta in acciaio inox, per la sua chiusura a farfalla, dalla presa salda e vigorosa.

Riconosciuto come il miglior modello con cassa grande del momento, grazie alle sue funzioni e il buon rapporto qualità – prezzo, l’altra caratteristica interessante dell’orologio Kronos Prèstige è la sua impermeabilità, alla pioggia e all’acqua, in generale. L’uomo che li indossa può camminare, tranquillo e sicuro, anche sotto la pioggia più scrosciante.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Gli orologi Kronos Prèstige sono prodotti esclusivi, che si acquistano unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione, direttamente raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare uno degli orologi Kronos Prèstige della linea Parthenos è necessario compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati della spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il proprio domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, gli orologi Kronos Prèstige sono in promozione, a tempo determinato, a 59,90 € anziché 119,80. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare, quindi, direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.