Ecco l'appuntamento con l'oroscopo del weekend, con le previsioni per i segni più fortunati

Il weekend è in arrivo e, come sempre, arrivano anche le previsioni dell’oroscopo per capire quale segno zodiacale sarà fortunato e qualche meno, chi farà nuovi incontri e chi invece si godrà un weekend di completo relax.

I segni baciati dalla fortuna

Questo weekend del 16-17 novembre saranno 4 i segni zodiacali più fortunati. Vediamoli insieme.

Cancro : Per coloro nati sotto il segno del cancro il weekend sarà all’insegna del relax e della tranquillità. Potrete dedicarvi ai vostri hobby e dimenticare le preoccupazioni della settimana. Il tempo libero sarà una benedizione e una ricarica per i giorni futuri.

: Per coloro nati sotto il segno del cancro il weekend sarà all’insegna del relax e della tranquillità. Potrete dedicarvi ai vostri hobby e dimenticare le preoccupazioni della settimana. Il tempo libero sarà una benedizione e una ricarica per i giorni futuri. Bilancia : I segni della bilancia sentiranno, al contrario, l’esigenza di fare nuove esperienze e uscire di casa. Potrete approfittarne per fare un viaggio, o una breve gita, ma sarete aperti a ogni esperienza.

: I segni della bilancia sentiranno, al contrario, l’esigenza di fare nuove esperienze e uscire di casa. Potrete approfittarne per fare un viaggio, o una breve gita, ma sarete aperti a ogni esperienza. Pesci: dopo un periodo di stress e fatica è arrivato per voi il momento del relax. Durante il weekend in arrivo potrete scordare ogni nervosismo per dedicarvi con serenità alle attività che più vi piacciono.

Il segno più fortunato

Per i segni dell’acquario si prospetta un weekend davvero positivo, senza ombra di una nuova, soprattutto sul versante dei sentimenti. In particolare, avrete l’occasione di passare del tempo con la persona amata e consolidare così il vostro legame.