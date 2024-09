L’oroscopo della settimana, dal 16 al 22 settembre 2024, rivela numerosi cambiamenti in vista per ogni segno zodiacale, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo. Ecco i segni più fortunati e sfortunati nei prossimi giorni.

L’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre

Ariete: con la Luna si vivranno momenti molto difficili, bisognerà rallentare e capire se si sta percorrendo la strada giusta. Questioni da risolvere sia in ambito familiare, che in ambito lavorativo.

Toro: giorni sereni e con ottime opportunità per questo segno. Una settimana soddisfacente dal punto di vista lavorativo, ma clima sereno anche in amore.

Gemelli: giorni complicati e scelte difficili da prendere. Momenti di indecisioni e insicurezze sul lavoro, mentre in amore è ancora tempo di valutazione.

Cancro: giorni positivi in vista. L’amore sarà il protagonista di queste giornate e le nuove opportunità da cogliere nel lavoro saranno molte. Nel frattempo, gli obiettivi stanno per concretizzarsi.

Leone: giornate non molto fortunate, tanti gli alti e bassi da vivere nelle prossime ore. Ci sarà un po’ di tensione nell’aria: non soltanto al lavoro, ma anche in amore la comunicazione con il partner è fondamentale per mettere al proprio posto i pensieri.

Vergine: non ci sono belle notizie per questo segno perché si tratterà di una settimana impegnativa. Tuttavia, presto arriveranno delle novità che sorprenderanno il segno e daranno una svolta alla carriera. In amore sarà fondamentale il dialogo affinché le incomprensioni possano passare in fretta.

Bilancia: la settimana inizierà con il piede giusto. Non si perderà il focus sui progetti lavorativi ed è arrivato il momento di fare spazio a nuove esperienze nel campo dell’amore.

Scorpione: preoccupazione nell’aria, bisognerà prendere decisioni difficili in ottica futura. Il lavoro andrà molto meglio nonostante lo stress, ma con un po’ di pazienza tutto si risolverà. In questo momento non c’è tempo per pensare all’amore, tutto in pausa per il momento.

Sagittario: si è alla ricerca di risposte e di nuovi stimoli per eliminare lo stress accumulato negli ultimi giorni. L’amore è ciò di cui si ha bisogno in questo momento per tranquillizzarsi.

Capricorno: in arrivo una settimana particolare, continueranno gli alti e bassi in amore fino a quando non si troverà la chiave giusta per far avanzare la relazione. Questo fine settimana inizia la stagione della Bilancia e l’attenzione si sposta sulla carriera e sugli obiettivi futuri.

Acquario: l’Eclissi Lunare in Pesci di questa settimana può essere d’aiuto per trovare compromessi in amore. Nonostante la paura di sbagliare, si vivranno momenti molto sereni con le persone vicine.

Pesci: primi giorni complicati, ma giovedì cambierà il cielo e si avrà grinta e fiducia. Il rapporto con il partner diventerà sempre più forte, mentre si vivrà un periodo particolarmente difficile riguardo alla gestione del lavoro e degli affari.