L’oroscopo di oggi, venerdì 20 settembre: le previsioni

L’oroscopo di oggi, venerdì 20 settembre 2024, svela tutte le previsioni per ogni segno zodiacale, con grandi novità in diversi ambiti. Il segno più fortunato del giorno è il Leone, mentre quello più sfortunato è la Bilancia. Ecco tutte le previsioni!

Ariete: non sarà la giornata più fortunata, ma la vostra confusione emotiva potrebbe trovare finalmente una soluzione. Avrete una gran voglia di dolcezza e sul lavoro sarete molto disponibili;

Toro: la fortuna è dalla vostra parte e proprio per questo dovreste approfittarne e mettere in ordine i vostri pensieri. In amore sarete estremamente passionali e travolgenti e sul lavoro sarete disposti a qualche compromesso;

Gemelli: la fortuna è un po’ da tirare per le orecchie, ma voi siete sempre bravi a trovare la strada giusta per risolvere ogni situazione. L’amore andrà a gonfie vele, così come il lavoro, che vi darà grandi soddisfazioni;

Cancro: la fortuna è dalla vostra parte e le vostre emozioni saranno davvero molto piacevoli, soprattutto per persone iper sensibili come voi. L’amore sarà molto importante, sicuramente più del lavoro;

Leone: sarà una giornata molto fortunata, in cui potrete mettere da parte dubbi e incertezze e tirare fuori il vostro lato da veri leader. Avete voglia di stare con le persone che amate, lasciando un po’ da parte il vostro lavoro;

Vergine: sarete davvero molto fortunati nella giornata di oggi, pronti a fare qualche scelta importante con la giusta consapevolezza. L’amore è lì, anche quando lo mettete da parte. Sul lavoro state cercando di capirci qualcosa;

Bilancia: non sarà una giornata particolarmente fortunata e anche per questo dovrete riuscire a non perdere la pazienza. Cercate di evitare le discussioni, soprattutto in amore, che avrà alti e bassi. Sul lavoro cercate di mantenere un contegno;

Scorpione: la fortuna è un po’ congelata, ma con il vostro modo di fare potreste riuscire a farla sciogliere. L’amore sarà molto romantico, ma dovrete affrontare momenti stressanti sul lavoro;

Sagittario: cercate di non affidarvi troppo alla fortuna, perché il vero potere lo avete voi, che sarete pieni di energia ed entusiasmo. L’amore sarà la soddisfazione più grande, anche perché sul lavoro sarete un po’ confusi;

Capricorno: mentre la fortuna sembra scivolare via dalle vostre mani, voi cercare di non perdere completamente l’orientamento e non lasciarvi distruggere dalla stanchezza. L’amore non è una priorità al momento, mentre sul lavoro darete il meglio;

Acquario: la fortuna vi farà arrabbiare, ma non perderete completamente la pazienza. Riuscirete a darvi da fare per ottenere qualche ottima soddisfazione, ma non sarete molto propensi nei confronti dell’amore;

Pesci: sarà una giornata molto fortunata e riuscirete a sfruttarla al meglio. Il momento di tirare fuori le vostre capacità è ufficialmente arrivato. L’amore sarà la risposta a tutto.