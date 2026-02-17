Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
L’oroscopo di domani, mercoledì 18 febbraio 2026: il segno più fortunato
La Luna e il Sole domani entreranno nel segno zodiacale dei Pesci, portando tanta creatività ai segni di Acqua. Ma per la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, il segno baciato dalla fortuna sarà quello del Leone.
L’oroscopo di domani, mercoledì 18 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:
Ariete: una giornata complicata quella di domani, soprattutto a causa di alcune tensioni sul lavoro dettate da incomprensioni con i colleghi. Anche in amore giornata no.
Toro: giornata super produttiva a livello lavorativo dove le soddisfazioni personali non mancheranno. Giornata anche di grande introspezione, c’è qualcosa che vi tormenta da tempo, è ora di affrontarlo.
Gemelli: se la mattina sarà serena e produttiva, lo stesso non si può dire per il pomeriggio dove il nervosismo prenderà il sopravvento rischiando di compromettere la vostra performance lavorativa.
Cancro: nel complesso una giornata senza troppi intoppi anche se la stanchezza si farà sentire, in particolare dal primo pomeriggio. Cercate di fruttare ogni pausa per rifiatare.
Leone: nonostante non sia una settimana semplicissima, domani sarete proprio voi il segno più fortunato, in particolare in amore. Qualcuno di voi potrebbe infatti ricevere una chiamata inaspettata.
Vergine: giornata molto serena e positiva, sia in amore sia in ambito sentimentale tutto procederà a gonfie vele anzi, non mancheranno i momenti super romantici!
Bilancia: attenzione all’amore, quella di domani potrebbe essere una giornata all’insegna di litigi e discussioni con il partner. Sul lavoro invece andrà decisamente meglio.
Scorpione: giornata super a livello lavorativo, vi sentirete più creativi che mai e nulla sembrerà potervi fermare. Occhio però a non esagerare altrimenti rischiata di pagarne il prezzo più avanti a livello di stanchezza.
Sagittario: una giornata nel complesso tranquilla, non mancheranno piccoli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Possibile sorpresa dal partner la sera.
Capricorno: giornata difficile, l’uomo infatti non sarà dei migliori, troppe le preoccupazioni in questo periodo. La sera le cose andranno un pò meglio grazie agli affetti.
Acquario: giornata molto serena, in particolare in amore, le cose con il partner non potrebbero infatti andare meglio. Cosa aspettate a fare la fatidica proposta di matrimonio?
Pesci: ottima giornata in vista, in particolare sul lavoro dove alcuni di voi potrebbero anche ricevere la tanto attesa promozione. Anche in amore tutto va a gonfie vele.