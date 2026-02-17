Toro : giornata super produttiva a livello lavorativo dove le soddisfazioni personali non mancheranno. Giornata anche di grande introspezione, c’è qualcosa che vi tormenta da tempo, è ora di affrontarlo.

Gemelli : se la mattina sarà serena e produttiva, lo stesso non si può dire per il pomeriggio dove il nervosismo prenderà il sopravvento rischiando di compromettere la vostra performance lavorativa.

Cancro : nel complesso una giornata senza troppi intoppi anche se la stanchezza si farà sentire, in particolare dal primo pomeriggio. Cercate di fruttare ogni pausa per rifiatare.

Leone : nonostante non sia una settimana semplicissima, domani sarete proprio voi il segno più fortunato, in particolare in amore. Qualcuno di voi potrebbe infatti ricevere una chiamata inaspettata.

Vergine: giornata molto serena e positiva, sia in amore sia in ambito sentimentale tutto procederà a gonfie vele anzi, non mancheranno i momenti super romantici!