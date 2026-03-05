Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, per ogni segno zodiacale.

La Luna nel segno della Bilancia favorirà l’equilibrio interiore e spingerà molti di voi a cercare di risolvere questioni in sospeso. Per la giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, il segno più fortunato sarà quello del Capricorno.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 6 marzo 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: giornata ricca di tensioni lavorative. La stanchezza e il nervosismo rischieranno infatti non solo di farvi performare al di sotto delle vostre potenzialità, ma anche di discutere con i colleghi.

Toro: giornata molto tranquilla, da dedicare al riposo, al recupero delle energie ma anche al risolvere alcune questioni che vi portate dietro da davvero troppo tempo.

Gemelli: che bella giornata vi aspetta! L’amore non potrebbe andare meglio, state vivendo un periodo davvero magico e indimenticabile. Passione e romanticismo saranno protagonisti domani sera.

Cancro: giornata sottotono, sono troppi i pensieri che non vi consentono di godervi appieno ogni singolo momento. Cercate di liberare la mente facendo ciò che più amate.

Leone: domani sarà un giornata positiva dal punto di vista sentimentale mentre sarà difficile dal punto di vista lavorativo, con diversi imprevisti specie nell’arco della mattina.

Vergine: giornata grigia, la stanchezza accumulata durante la settimana comincerà a farsi sentire. Il consiglio è passare una serata tranquilla a riposarvi, al fine di vivere al meglio il fine settimana.

Bilancia: giornata nel complesso serena e positiva, fatta di piccole soddisfazioni lavorative e gesti di affetto tra amici. La sera aspettatevi una sorpresa dal partner.

Scorpione: ottima giornata, specie dal punto di vista lavorativo. Nonostante sia l’ultimo giorno della settimana siete davvero in piena forma e pieni di energia, tanto da contagiare tutti.

Sagittario: giornata di alti e bassi, se la mattina saranno diversi gli imprevisti e i contrattempi, nel pomeriggio le cose miglioreranno e vivrete una fine di giornata molto positiva.

Capricorno: sarete voi il segno più fortunato della giornata. Ogni cosa vi sembrerà finalmente andare per il verso giusto e le preoccupazioni diminuiranno sensibilmente.

Acquario: litigi e discussioni con il partner potrebbero essere protagonisti nella giornata di domani, cercate di non prendervela per ogni piccola cosa e di valutare anche la prospettiva dell’altro.