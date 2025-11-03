Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 3 al 9 novembre 2025 sono Gemelli, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana a due facce, in ambito lavorativo saranno giorni pieni di soddisfazioni personali e, chissà, anche di nuove collaborazione. In amore settimana così così.

Toro: Venere entra in opposizione e darà il via a un periodo difficile dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni infatti saranno all’ordine del giorno per chi è in coppia e anche i single non avranno molta fortuna.

Gemelli: grande settimana per voi, sotto ogni punto di vista! In amore tutto procede a gonfie vele e ci saranno occasioni di nuove conoscenze anche per i single. Sul lavoro settimana positiva.

Cancro: settimana nel complesso positiva, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali mentre in amore, dopo un periodo così così, lentamente sta per tornare il sereno.

Leone: settimana difficile, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Nella coppia malintesi e malumori vi accompagneranno un pò tutta la settimana, e anche sul lavoro non mancheranno gli imprevisti.

Vergine: se in amore sarà una settimana super, all’insegna di passione e romanticismo, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove imprevisti e contrattempi saranno all’ordine del giorno.

Bilancia: che settimana! Per chi è in coppia è tempo di bilanci ed è tempo di fare un passo in avanti nella relazione. Sul lavoro grandi novità in arrivo, nuova collaborazione in vista?

Scorpione: settimana positiva, in amore sarete più irresistibili che mai, attenzione però sul lavoro a qualche intoppo di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere.

Sagittario: settimana no, il nervosismo vi terrà compagnia un pò tutti i giorni e ciò potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia nelle vostre relazioni interpersonali.

Capricorno: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, soprattutto per i single, sottotono per quanto riguarda il lavoro, farete infatti fatica a performare al meglio.

Acquario: settimana molto fortunata e ricca di soddisfazioni personali, soprattutto in ambito lavorativo. In amore le cose procedono serenamente, fortuna anche per i single.