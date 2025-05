Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 5 all’11 maggio 2025: grosse sorprese per alcuni segni! Ecco quali.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana che va dal 5 all’11 maggio 2025 sono Cancro, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Leone e Pesci.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 5 all’11 maggio 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: Marte è con voi e vi renderà pieni di energie, anche se il forte nervosismo potrebbe rovinare le vostre giornate. Occhio soprattutto alle giornate di giovedì e venerdì, quando il malumore sarà più presente.

Toro: settimana a due facce, se in amore le cose procedono a gonfie vele, per alcuni è tempo di fare il grande passo e potrebbero infatti ricevere la fatidica proposta, sul lavoro qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere.

Gemelli: settimana no, gli imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno, e anche i litigi e le incomprensioni con il partner. Cercate di ritagliarvi del tempo per voi stessi per ritrovare la pace interiore.

Cancro: la settimana inizierà un pò a rilento sul lavoro, ma proseguirà nel migliore dei modi. Ottime notizie anche per i single, qualcuno di speciale potrebbe presto farsi inaspettatamente sentire!

Leone: in amore le cose non vanno benissimo, la gelosia infatti sarà la causa di diversi litigi durante questa settimana. Anche sul lavoro settimana difficile, soprattutto con i colleghi, potrebbero esserci incomprensioni.

Vergine: che bella settimana in vista! Grosse sorprese sul lavoro per alcuni di voi, che potrebbero ricevere una promozione oppure una nuova proposta di lavoro davvero interessantissima! Cogliete l’attimo!

Bilancia: settimana positiva nel complesso, sul lavoro nulla da segnalare, in amore ci saranno momenti magici, carichi di passione, e altri meno piacevoli, ma nulla di troppo importante.

Scorpione: non sarà una settimana da ricordare, gli imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno e vi sembrerà che nulla vada come volete. Cercate di mantenere la calma il più possibile e di dedicarvi alla cura di voi stessi.

Sagittario: settimana all’insegna del divertimento e della famiglia. Le cose vanno bene, da ogni punto di vista, vi sentite sereni e rilassati, come se tutto fosse possibile! Godetevi il momento!

Capricorno: settimana positiva, avete bisogno di tempo per voi, per fare ciò che vi piace, seguire le vostre passioni e prendervi cura di voi stessi. Cercate quindi di sfruttare il tempo libero per voi.

Acquario: ottima settimana in vista! Per alcuni di voi una grande sorpresa dal vostro partner in arrivo! Cosa sarà? Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla e piacevole.