Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 8-14 dicembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dall’8 al 14 dicembre 2025 sono Ariete, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Capricorno.
Oroscopo settimana 8-14 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dall’8 al 14 dicembre 2024 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: ottima settimana in vista, sia a livello lavorativo sia affettivo. Passione e romanticismo saranno infatti all’ordine del giorno nella coppia e, in ambito lavorativo, grandi opportunità di carriera.
-
Toro: dopo un periodo un pò così, piano piano le cose cominciano a migliorare, soprattutto a livello lavorativo. Questa sarà infatti una settimana con diverse soddisfazioni personali.
-
Gemelli: Venere in opposizione darà il via a un periodo no in amore, tanto he alcuni di voi potrebbero arrivare a dubitare della relazione. Anche sul lavoro settimana piena di imprevisti.
-
Cancro: settimana nel complesso molto serena, all’insegna della pace interiore e del buonumore. Attenzione solamente a un pò di nervosismo soprattutto a metà settimana.
-
Leone: super settimana da ogni punto di vista. In amore le cose non potrebbero andare meglio, è tempo di fare il grande passo? Anche sul lavoro ottime opportunità per chi sta cercando una nuova occupazione.
-
Vergine: settimana di alti e bassi, se sul lavoro sarà una settimana abbastanza tranquilla, lo stesso non si può dire sul piano sentimentale, con possibili discussioni con il partner.
-
Bilancia: settimana super in amore, passione e romanticismo saranno all’ordine del giorno e, per alcuni di voi ci sarà anche una sorpresa inaspettata! Sul lavoro settimana senza troppo intoppi.
-
Scorpione: settimana difficile, tanti gli imprevisti, soprattutto in ambito lavorativo. Anche in amore non sarà una settimana facile, tante le discussioni e le incomprensioni con il partner.
-
Sagittario: in amore sarà una settimana davvero indimenticabile e anche molto fortunata per i single che potrebbero ricevere una chiamata inaspettata. Sul lavoro invece occhio a possibili discussioni con i colleghi.
-
Capricorno: settimana no, tanti i problemi e i pensieri in questi giorni. Sarà una settimana dove il malumore potrebbe essere protagonista ma, tranquilli, tornerà presto il sereno.
-
Acquario: settimana nel complesso positiva e anche piuttosto divertente. Non mancheranno alcuni momenti no, ma nulla in gradi di rovinarvi completamente la giornata.
-
Pesci: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda l’amore, con possibili sorprese da parte del partner, negativa per quanto riguarda il lavoro, con tanti imprevisti.