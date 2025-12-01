Oroscopo dicembre 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del mese di dicembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del mese di dicembre 2025 sono Gemelli, Leone e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Cancro, Scorpione e Acquario.

Ecco l’oroscopo di dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: dicembre 2025 sarà un mese nel complesso positivo, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa, con possibili novità interessanti a partire dal 10. In amore sarà un mese piuttosto tranquillo, senza troppi problemi nella coppia. Voto 7.

Toro: il mese non inizierà nel migliore dei modi per colpa dell’eccessiva stanchezza accumulata nell’ultimo periodo ma, col passare dei giorni, tornerà il sereno, specialmente durante le vacanze natalizie, dove il divertimento sarà protagonista delle vostre giornate. Voto 7,5.

Gemelli: un mese senza dubbio molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Chi è in coppia vedrà, soprattutto sotto Natale, la propria relazione fare balzi in avanti, tanto che il 2026 potrebbe portare al fatidico sì. Voto 8,5.

Cancro: sarà un mese di continui alti e bassi, l’umore non sarà sempre dei migliori e ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sia in ambito lavorativo sia in quello sentimentale. Le vacanze di Natale saranno però un bel trampolino di lancio per ritrovate la serenità. Voto 6 -.

Leone: entusiasmo e tanta energia vi accompagneranno in questo ultimo mese del 2025, tanto che ogni cosa vi sembrerà possibile e nulla sembrerà in grado di fermarvi e mettervi di cattivo umore. Grandi sorprese inoltre poco prima di Natale. Voto 9

Vergine: sarà un mese nel complesso sereno e tranquillo, ma sarà anche un mese importantissimo per guardavi dentro e capire cosa volete davvero nella vita e, soprattutto, cosa non vi rende più felici. Mese quindi importante per mettere le basi per il 2026. Voto 6,5.

Bilancia: dicembre 2025 sarà un mese a due facce, in amore tutto procederà a gonfie vele, anche i single potrebbero ricevere messaggi o chiamate inaspettate. In ambito lavorativo non sarà invece un mese tutto rosa e fiori, gli imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo, soprattutto fino al 15. Voto 6,5.

Scorpione: l’ultimo mese dell’anno non sarà semplicissimo, la fortuna non sarà dalla vostra parte e gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno dal punto di vista lavorativo. Anche nella sfera affettiva mese così così, i dubbi sulla relazione potrebbero essere diversi. Voto 5,5.

Sagittario: che bel mese! Le stelle sono dalla vostra parte e vi regaleranno emozioni uniche. Chi è in coppia vedrà la relazione consolidarsi ancora di più e vivere un Natale magico. Anche in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni personali. Voto 8,5.

Capricorno: mese di introspezione e di novità. Avete voglia e bisogno di cambiamento e questo mese potrebbe davvero essere fondamentale per mettere le basi per un 2026 davvero indimenticabile. Attenzione a un pò di nervosismo a metà mese. Voto 7.

Acquario: non è stato l’anno più fortunato della vostra vita, e anche questo mese di dicembre le stelle vi volteranno le spalle diverse volte, soprattutto in ambito sentimentale. Anche sul lavoro difficoltà e imprevisti potrebbero essere dietro l’angolo, avete proprio bisogno di una bella vacanza. Voto 5,5.