Le previsioni astrologiche per la settimana dal 20 al 26 gennaio 2025 anticipano diversi cambiamenti per tutti i segni zodiacali, sia nella sfera sentimentale che in quella professionale. Scopri quali sono i segni più fortunati e quelli più sfortunati dell’oroscopo in questi giorni.

Oroscopo settimana dal 20 al 26 gennaio 2025: i segni più fortunati

Ariete: questa settimana sarà segnata da alti e bassi. Il Blue Monday metterà alla prova questo segno, portando qualche difficoltà sul lavoro e qualche tensione nelle relazioni. Tuttavia, il weekend potrebbe riservare nuove emozioni e sorprese.

Toro: è importante prendere decisioni con attenzione e ponderazione, solo così si garantirà che le cose evolvano nel modo giusto. Questa settimana, tuttavia, rappresenta un’occasione per capire quanto sostegno e motivazione si possa ottenere da colleghi e affetti.

Gemelli: questa settimana, è consigliato prendersi del tempo per riflettere sul significato di ciò che si sta facendo: anche se il percorso può sembrare difficile e a volte demoralizzante, si sta comunque costruendo qualcosa di significativo.

Cancro: questa settimana potrebbe partire con qualche difficoltà, tra malintesi o imprevisti, ma è importante contare sulle proprie relazioni senza dimenticare il proprio valore. Le capacità personali, insieme al supporto di chi sta vicino, consentiranno di raggiungere traguardi significativi.

Leone: in questo periodo, ci sarà la tendenza a concentrarsi sui progetti personali e sui sogni ancora nel cassetto. Si potrebbero incontrare nuove persone con cui socializzare, che sapranno apprezzare le proprie qualità.

Vergine: è importante non trascurare le attività che portano felicità, poiché sono altrettanto significative quanto i propri impegni. Coinvolgere amici e persone care nei propri progetti potrebbe trasformare ciò che sembra ordinario in un’avventura stimolante.

Bilancia: in questa fase, i progetti e i sentimenti saranno al centro della scena. I piccoli fastidi quotidiani verranno superati da attimi di dolcezza e soddisfazioni. Sia in amore che nel lavoro, sarà necessaria pazienza, ma i risultati non si faranno attendere.

Scorpione: questa settimana si preannuncia molto favorevole grazie al passaggio della Luna nel segno. Al lavoro ci sarà grande energia e i meriti verranno finalmente riconosciuti. Tuttavia, si arriverà al weekend un po’ stanchi, ma con un senso di soddisfazione.

Sagittario: in questa fase, i riflettori sono puntati su di voi, e tutti i progetti più importanti verranno portati a termine con successo. Non mancheranno ostacoli, tra imprevisti dell’ultimo minuto, ma nulla riuscirà a fermare questo segno. In amore, un approccio pratico aiuterà a evitare illusioni. Al lavoro, ci sarà tranquillità con impegni regolari.

Capricorno: si prospetta una settimana caratterizzata da tensioni, sia sul fronte lavorativo che in quello sentimentale. Tuttavia, tra giovedì e venerdì, la situazione cambierà. Il confronto con il partner diventerà cruciale per comunicare apertamente i propri sentimenti e riportare l’armonia nella relazione.

Acquario: ci sono diverse questioni da affrontare, sia in ambito familiare che professionale. Tuttavia, questo è il momento giusto per risolverle e fare progressi. Non bisogna temere di commettere errori. È importante provare e fidarsi del processo.

Pesci: una settimana non troppo positiva, si presenteranno delle difficoltà lungo il cammino. Tuttavia, il lato positivo è che le energie sono al massimo e la determinazione non mancherà. Nonostante gli ostacoli, si troverà sempre la forza per affrontare le sfide senza farsi scoraggiare.