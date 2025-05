Ariete : settimana molto fortunata in amore, per i single occasioni in vista! Alcuni di voi potrebbero infatti conoscere qualcuno di molto speciale. Ottima settimana al sul piano lavorativo.

Toro : settimana nel complesso positiva, in amore le cose procedono bene, passione e romanticismo saranno infatti protagonisti. Sul lavoro qualche intoppo di troppo, ma nulla che non si risolverà.

Cancro: settimana così così, sul lavoro sarà una settimana piuttosto stressante, anche se non mancheranno le soddisfazioni. In amore la gelosia vi metterà di cattivo umore.

Leone: novità in arrivo sul lavoro! Alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta di collaborazione davvero inaspettata! In amore settimana all’insegna della serenità di coppia.

Bilancia: settimana no, in amore litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno, tanto che la coppia potrebbe essere messa in discussione. Sul lavoro un pò meglio, ma non sarà una settimana facile.