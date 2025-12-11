Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 13 e 14 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 13 e 14 dicembre 2025 sono Gemelli, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Scorpione.

Ecco l’oroscopo del weekend del 13 e 14 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Sarete pieni di energia ma cercate anche di ritagliarvi del tempo per del sano riposo.

Toro: fine settimana sottotono, non siete dell’umore migliore e ciò potrebbe ripercuotersi anche nelle vostre relazioni interpersonali. Domenica attenzione a un eccessivo nervosismo.

Gemelli: weekend all’insegna della serenità famigliare e dell’amore. Nella coppia infatti le cose non potrebbero andare meglio, chissà che sotto l’albero non ci sarà proprio il tanto atteso anello.

Cancro: inizia per voi un periodo davvero positivo, già questo fine settimana sarete di ottimo umore, tutto vi sembrerà possibile. L’unica nota negativa un pò di stanchezza, soprattutto nella giornata di domenica.

Leone: fine settimana importante per fare chiarezza dentro voi stessi, siete pieni di dubbi ultimamente, dubbi che non dovrete portarvi dietro anche il prossimo anno.

Vergine: sabato sarà una giornata all’insegna del sano divertimento mentre domenica sarà da dedicare agli ultimi acquisti per Natale. Occhio però alla stanchezza, che si farà sentire.

Bilancia: fine settimana all’insegna del romanticismo, alcuni di voi riceveranno dal partener una sorpresa davvero inaspettata. Nel complesso sarà un weekend molto fortunato.

Scorpione: non è il vostro periodo migliore, stanchezza e malumore vi accompagneranno per tutto il weekend. Consigliate pratiche rilassanti, quali yoga e meditazione.

Sagittario: fine settimana a due facce, se sabato gli imprevisti e le discussioni potrebbero essere frequenti, domenica sarà invece una giornata all’insegna della spensieratezza e del buonumore.

Capricorno: fine settimana ideale per ricaricare le energie in vista delle festività Gli impregni ultimamente sono stati davvero tanti, è tempo di riposarvi e ritrovare lo spirito combattivo.

Acquario: ottimo weekend in vista, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Chi è in coppia vivrà un weekend magico, ma anche i single potrebbero ricevere un messaggio inaspettato da una persona speciale.