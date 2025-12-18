Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 20 e 21 dicembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 20 e 21 dicembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend 20-21 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend sottotono, l’umore non sarà dei migliori soprattutto a causa dell’eccessivo nervosismo che vi accompagnerà entrambi i giorni. Cercate dunque di dedicarvi ad attività stimolanti.

Toro: fine settimana da dedicare agli ultimi regali di Natale ma da dedicare anche a un pò di sano riposo, al fine di vivere al meglio le ultime settimane dell’anno.

Gemelli: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno all’ordine del giorno e, alcuni di voi, potrebbero ricevere un regalo di Natale anticipato dalla persona amata.

Cancro: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata piacevole, all’insegna del divertimento, mentre domenica sarà invece una giornata più grigia, tanti i pensieri che vi frullano per la testa.

Leone: saranno due giorni nel complesso sereni e tranquilli, anche se chi non ha ancora provveduto a fare tutti i regali di Natale vivrà alcuni momenti davvero stressanti.

Vergine: ottimo fine settimana in vista, l’umore è alle stelle e sarete anche pieni di energia e di voglia di fare. Si preannuncia inoltre un sabato sera super romantico.

Bilancia: weekend di alti e bassi, con il partner potrebbero esserci litigi e discussioni, soprattutto a causa della troppa gelosia. Domenica sera però sarete molto fortunati.

Scorpione: sarà un fine settimana nel complesso positivi, soprattutto perché avete dei progetti lavorativi che si stanno per avverare. Anche in amore saranno due giorni sereni.

Sagittario: fine settimana no, il nervosismo e il malumore vi accompagneranno entrambi i giorni e potrebbero crearvi dei problemi in tutti i vostri rapporti interpersonali.

Capricorno: sabato sarà una giornata molto serena, domenica invece qualche malumore di troppo, lo stress accumulato nell’ultimo periodo potrebbe venire fuori improvvisamente.

Acquario: ottimo fine settimana in vista, all’insegna dell’amore e del divertimento assieme agli amici di sempre. Favorite le gite fuori porta all’insegna dell’avventura.