Home > Oroscopo > Oroscopo weekend 20-21 dicembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale

Oroscopo weekend 20-21 dicembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale

oroscopo weekend 20 21 dicembre 2025 segno

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 20 e 21 dicembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 20-21 dicembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 20 e 21 dicembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.

Oroscopo weekend 20-21 dicembre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend 20-21 dicembre 2025 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: weekend sottotono, l’umore non sarà dei migliori soprattutto a causa dell’eccessivo nervosismo che vi accompagnerà entrambi i giorni. Cercate dunque di dedicarvi ad attività stimolanti.

  • Toro: fine settimana da dedicare agli ultimi regali di Natale ma da dedicare anche a un pò di sano riposo, al fine di vivere al meglio le ultime settimane dell’anno.

  • Gemelli: che bel fine settimana! Passione e romanticismo saranno all’ordine del giorno e, alcuni di voi, potrebbero ricevere un regalo di Natale anticipato dalla persona amata.

  • Cancro: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata piacevole, all’insegna del divertimento, mentre domenica sarà invece una giornata più grigia, tanti i pensieri che vi frullano per la testa.

  • Leone: saranno due giorni nel complesso sereni e tranquilli, anche se chi non ha ancora provveduto a fare tutti i regali di Natale vivrà alcuni momenti davvero stressanti.

  • Vergine: ottimo fine settimana in vista, l’umore è alle stelle e sarete anche pieni di energia e di voglia di fare. Si preannuncia inoltre un sabato sera super romantico.

  • Bilancia: weekend di alti e bassi, con il partner potrebbero esserci litigi e discussioni, soprattutto a causa della troppa gelosia. Domenica sera però sarete molto fortunati.

  • Scorpione: sarà un fine settimana nel complesso positivi, soprattutto perché avete dei progetti lavorativi che si stanno per avverare. Anche in amore saranno due giorni sereni.

  • Sagittario: fine settimana no, il nervosismo e il malumore vi accompagneranno entrambi i giorni e potrebbero crearvi dei problemi in tutti i vostri rapporti interpersonali.

  • Capricorno: sabato sarà una giornata molto serena, domenica invece qualche malumore di troppo, lo stress accumulato nell’ultimo periodo potrebbe venire fuori improvvisamente.

  • Acquario: ottimo fine settimana in vista, all’insegna dell’amore e del divertimento assieme agli amici di sempre. Favorite le gite fuori porta all’insegna dell’avventura.

  • Pesci: weekend sottotono, le energie sono poche così come la voglia di uscire e fare nuove esperienze. Cercate quindi di sfruttare questi due giorni per riposarvi.