Follia tra le strade di Oslo, dove sabato scorso, 1° luglio, un ventenne fuori di sé ha colpito con un machete 4 persone che si trovavano fuori da un locale notturno nel centro città.

Un folle colpisce con un machete 4 buttafuori ad Oslo

L’attacco a colpi di arma da taglio è avvenuto alle 22:30 di sabato, in pieno centro. L’aggressore con un machete in mano è riuscito a ferire quattro buttafuori di un locale prima di essere fermato e di essere rimasto ferito a sua volta.

In base alle prime ricostruzioni, nessuno dei quattro soggetti colpiti dall’attacco sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Uno dei buttafuori, in ogni caso, pare sia stato trasportato d’urgenza al più vicino ospedale.

Autorità al lavoro per ricostruire la dinamica dell’attacco

La polizia locale, secondo quanto ha riferito l’emittente di servizio pubblico norvegese, la Nrk, è attualmente impegnata nella ricostruzione dei fatti che hanno spinto il 20enne a compiere un gesto così sconsiderato. In base ai media locali, in ogni caso, pare che sia stata esclusa la pista terroristica. Inoltre, sembra poco probabile che l’azione dell’uomo sia stata in qualche modo legata ai recenti festeggiamenti del Pride per le strade della città norvegese.