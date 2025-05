Un cartello controverso

All’Osteria del Sole di Bologna, un cartello affisso all’ingresso ha suscitato un acceso dibattito tra i clienti e i passanti. Il titolare, Nicola Spolaore, ha deciso di “sconsigliare” l’ingresso ai minori di 18 anni, una scelta che ha sollevato interrogativi sulla responsabilità genitoriale e sul comportamento dei bambini nei ristoranti.

“Non abbiamo nulla contro i bambini, ma la maleducazione dei genitori è un problema serio”, ha dichiarato Spolaore in un’intervista a “Mattino Cinque News”.

Il problema della maleducazione

Secondo il titolare, la decisione è stata presa dopo numerosi episodi di disturbo causati dai più piccoli. “I bambini entrano con passeggini sempre più ingombranti, e quando si siedono a tavola, spesso sono accompagnati da tablet e dispositivi che disturbano gli altri avventori”, ha spiegato. Spolaore ha raccontato di un episodio in particolare che ha segnato il limite: un padre che ha cambiato il pannolino del figlio sul tavolo, vicino a clienti che stavano mangiando. Questo gesto, considerato inaccettabile, ha spinto il ristoratore a prendere una posizione netta.

Le reazioni del pubblico

La decisione dell’Osteria del Sole ha generato reazioni contrastanti. Alcuni clienti applaudono l’iniziativa, sostenendo che è necessario stabilire delle regole per garantire un ambiente sereno e rispettoso per tutti. Altri, invece, ritengono che il divieto sia eccessivo e che i genitori debbano essere educati a gestire i propri figli in contesti pubblici. “È una questione di buonsenso”, ha affermato Spolaore, sottolineando che l’educazione dei bambini inizia a tavola e che i genitori hanno un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto degli altri.