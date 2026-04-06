Pacelli sull'edizione vip: preferisco i Nip ma vedrei volentieri Ilary Blasi

Ascanio Pacelli riflette sul suo ruolo da opinionista, sulla scarsa presenza in puntata e sul perché preferisce le edizioni con concorrenti non famosi

In una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, Ascanio Pacelli ha riassunto la sua esperienza nel ruolo di opinionista e ha spiegato le ragioni per cui oggi non segue il Grande Fratello Vip. Pur promuovendo l’eventuale ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, Pacelli ammette di essersi trovato spesso penalizzato dall’orario serale del programma, dato che è una persona mattiniera. Con tono ironico racconta anche le difficoltà a restare sveglio durante le dirette: un aneddoto che mette in luce il contrasto tra l’energia richiesta dal format e i ritmi personali dei suoi opinionisti.

L’esperienza in studio: tra soddisfazioni e limiti

Pacelli sottolinea che, nei rari momenti in cui ha avuto spazio, è riuscito a esprimere idee convincenti e a incontrare l’apprezzamento del pubblico. Tuttavia, spiega che la realtà delle puntate spesso non gli ha concesso che un solo intervento, quando dal regolamento erano previsti quattro o cinque spazi. Questa contraddizione gli è sembrata frustrante: sedersi senza poter intervenire lo ha reso consapevole di quanto sia importante per un opinionista poter dialogare. Pur non essendo uno che cerca visibilità a tutti i costi, Pacelli ha ribadito che il confronto diretto con i concorrenti della Casa è sempre stato fonte di spunti interessanti e talvolta rivelatori.

Spazio ridotto e conseguenze

Nel racconto emerge un dettaglio significativo: ci sono state puntate in cui non ha parlato affatto, situazione che definisce poco dignitosa per chi occupa quel ruolo. L’assenza di continuità negli interventi rende difficile costruire un discorso coerente e approfondito, e in questo senso l’esperienza si è trasformata in una prova di adattamento. Pacelli evidenzia inoltre il valore umano dell’incontro con i ragazzi nella Casa, ricordando che vent’anni fa era lui stesso protagonista di dinamiche simili. Questo punto rimarca come il format, pur essendo evoluto, mantenga meccanismi psicologici costanti e interessanti da analizzare.

Il giudizio sull’etichetta «Vip» e le preferenze di Pacelli

Sul piano più generale, Ascanio Pacelli non nasconde il suo scetticismo verso l’applicazione attuale dell’etichetta «Vip». Secondo lui il termine viene attribuito con troppa leggerezza a influencer, youtuber o ex protagonisti di reality, mentre i veri vip — nomi come Fiorello e Carlo Conti — avrebbero una quotidianità più interessante da raccontare. Pacelli confessa che sarebbe curioso di vedere come vivrebbero la Casa personaggi del genere, pur riconoscendo che difficilmente accetterebbero. Non si tratta di snobismo: è piuttosto una questione di autenticità e di curiosità sul valore spettacolare di personaggi consolidati rispetto alle comparsate mediatiche.

Perché preferisce i Nip

Il punto centrale della sua critica è la differenza tra edizioni Nip e Vip. Con i concorrenti sconosciuti, spiega Pacelli, emergono dinamiche più sincere e meno subordinate alla ricerca di visibilità post-programma. Quando il reality è popolato da personaggi già noti, spesso si assiste a una gara per mettersi in mostra e guadagnare visibilità utile per i successivi mesi lavorativi. Con i Nip, invece, la partecipazione può essere autentica: qualcuno può sfruttare il percorso per realizzare ambizioni personali, ma molti ritornano alla loro vita precedente senza trasformazioni di carriera immediate, il che rende il format più interessante dal punto di vista umano.

Tra promozioni personali e identità del format

Pur non essendo un fan convinto del Grande Fratello Vip, Pacelli non esclude che Ilary Blasi possa rendere il programma più gradevole qualora tornasse alla conduzione: la sua esperienza e il suo stile sono elementi che l’ex opinionista valuta positivamente. Allo stesso tempo ribadisce che il suo disinteresse per le edizioni attuali non deriva da un rifiuto totale del format, ma da una preferenza per l’idea originaria del reality, quella che mette al centro sconosciuti e storie non mediate da un’agenda di ricerca di popolarità. In ultima analisi, la sua posizione è pragmatica: apprezza il confronto, critica la deriva dell’etichetta Vip e difende la dignità del ruolo di opinionista quando gli viene riconosciuto lo spazio necessario.

Conclusione

La testimonianza di Pacelli offre uno sguardo interno sulle dinamiche di un programma che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico: tra limiti di palinsesto, regole non sempre rispettate e una riflessione su cosa significhi oggi essere un «vip», emergono questioni centrali sul valore dello spettacolo e sulla possibilità di raccontare la realtà in modo autentico. Il suo messaggio è chiaro: rispetto per il ruolo, preferenza per la genuinità e una certa nostalgia per quel Grande Fratello fatto di persone anonime ma vere.