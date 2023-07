Padova continua a essere al centro della cronaca nera: omicidio in un condominio di via Dorighello, coinvolte tre persone provenienti dall'Est Europa

Orrore a Padova. Un omicidio si è consumato nella giornata di domenica 23 luglio in un condominio di via Dorighello, all’incrocio con via Cordenons. Il fatto si sarebbe consumato attorno alle 14. I motivi alla base del gesto sono al vaglio delle autorità, non si esclude un regolamento di conti.

Le persone coinvolte

Dalle prime indiscrezioni da parte dei carabinieri, sul posto per transennare l’area interessata dalla tragedia, sarebbero rimaste coinvolte tre persone straniere provenienti dell’Est Europa: una è morta sul posto a causa di fendenti che non gli hanno lasciato scampo, un’altra è stato trasportata in ospedale in gravissime condizioni e la terza non è chiaro in che condizioni si trovi ma per la stessa sembra restare escluso il pericolo di vita.

Le indagini e i soccorsi

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i militari coordinati dal comandante del Reparto Operativo tenente colonnello Gaetano La Rocca. Con loro, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 e il pubblico ministero di turno Roberto Piccione, a capo delle indagini. Si tratta della seconda tragedia che riguarda il capoluogo veneto in pochi giorni: la scorsa settimana un fatto analogo si è concluso col grave ferimento di un carabiniere e la morte di uno stalker albanese che aveva tentato a sua volta di uccidere il militare con un coltello.