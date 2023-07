Stio, al termine della lite l’accoltellamento: arrestato l’aggressore

Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, dopo una lite finita in accoltellamento.

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Stio per tentato omicidio. L’uomo ha accoltellato un altra persona. I militari sono intervenuti nel piccolo centro cilentano, più precisamente in piazza Vittorio Veneto, dopo una violenta lite che si è trasformata in un accoltellamento.

Stio, al termine della lite l’accoltellamento: la dinamica

Sul luogo è scoppiata una lite, che è degenerata fino ad arrivare ad un accoltellamento. Un uomo è stato colpito da diverse coltellate. I militari hanno immediatamente avviato le ricerche

che hanno poi permesso, in pochissimo tempo, di rintracciare il responsabile dell’aggressione e di arrestarlo. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Vallo della Lucania.