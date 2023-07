Sono tre le persone fermate dai carabinieri di Roma Ostia, accusate di avere ucciso un uomo di 60 anni durante una lite condominiale. Si tratta di un ragazzo di 26 anni di origine siriana e di un 37enne e un 30enne italiani. Come informa TgCom24, questi avrebbero aggredito la vittima e un 56enne prendendoli e calci e pugni e utilizzando, inoltre, un mattarello di legno e una mazza da baseball. Il 60enne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, ma non è stato possibile salvargli la vita.

Morto durante lite condominiale: ferite troppo gravi

Un uomo di 60 anni è stato brutalmente aggredito durante una lite in un condominio, perdendo la vita a causa dei gravi traumi subiti. È stato malmenato per motivi futili. Dopo aver combattuto per alcuni giorni al Policlinico Gemelli, le sue ferite si sono rivelate troppo gravi e ha perso la vita. A seguito della sua morte, la posizione di tre persone si è aggravata e ora sono accusate di omicidio in concorso.

Dove si sono svolti i fatti?

Da Roma Today si legge come i fatti si siano svolti nella zona di Casal Lumbroso, dove la vittima e i suoi aggressori risiedevano. Nel corso del tempo si erano verificati conflitti, dispetti, sguardi ostili e litigi tra vicini di casa. La situazione è peggiorata il 26 giugno, coinvolgendo i tre presunti assassini da un lato e la vittima di 60 anni e un uomo di 56 anni dall’altro. Secondo quanto riportato dai carabinieri della compagnia di Ostia, è scoppiata una lite e i tre aggressori avrebbero colpito i loro “rivali” con calci, pugni, una mazza da baseball e un mattarello di legno.