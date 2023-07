La notizia è stata riportata in anteprima da La Nazione: nelle scorse ore un armatore ha deciso di festeggiare il tanto atteso varo dalla sua imbarcazione, un lussuoso yatch, con una cena davvero da mille e una notte organizzata a Viareggio.

100.000 euro per una cena per festeggiare il varo di uno yatch a Viareggio

L’imprenditore mediorientale, come racconta il quotidiano, avrebbe festeggiato l’evenienza in un locale del comune toscano con un totale di 23 ospiti e di 6 guardie del corpo. Si dice che la cena comprendesse piatti di pesce e pregiato caviale. Ma l’armatore, non contento, avrebbe anche voluto fare un regalo speciale ai presenti. L’imprenditore avrebbe infatti chiesto lumi ai camerieri del ristorante del centro di Viareggio rispetto alla cantina del locale, “anche perché al termine vorrei regalare, a ciascuno di loro, una magnum di Sassicaia”.

Il conto presentato in un primo momento alla luce di quest’ultima richiesta sarebbe dunque stato di 74 mila euro. Ma l’uomo, pare, avrebbe poi voluto strafare, dichiarando: “Facciamo pari, prendo qualche altra bottiglia e ti do 100mila euro”.

Uno yatch da Paperon de Paperoni

Non sembra, a quanto pare, che i soldi siano per l’uomo un problema. L’imbarcazione varata di recente dall’imprenditore includerebbe infatti vasche jacuzzi in ogni cabina, piscine e persino un mini cinema e una piazzola per fare atterrare degli elicotteri.