Un terribile incidente ha causato la morte di un ragazzo di 21 anni a Viareggio e ha messo in serio pericolo la vita della sua fidanzata 20enne, ora in coma. I due giovani si trovavano su una bici elettrica sulla Darsena, in direzione mare, quando al passaggio di una moto sono caduti e hanno sbattuto violentemente la testa.

Viareggio, coppia di fidanzati cade dalla bici elettrica: morto il ragazzo, in coma la ragazza

Una coppia di ragazzi è rimasta ferita in un incidente con una moto a Viareggio. I due stavano andando al mare in sella ad una bici elettrica nella mattinata di martedì 4 luglio. Erano circa le 11:35 quando la moto ha sfrecciato al fianco dei due giovani. Il mezzo a due ruote è passato vicino alla bici che si è sbilanciata, facendo cadere i ragazzi. Entrambi i fidanzati, che non avevano il casco (non obbligatorio), hanno sbattuto la testa e sono rimasti al suolo in una pozza di sangue.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo

In breve tempo, sul posto sono giunti i sanitari del 118. Immediatamente è sembrato che fra i due fosse il ragazzo ad essere nelle condizioni più gravi. Il 21enne è stato caricato su un’ambulanza e trasferito in ospedale, ma dopo poco tempo è stata dichiarata la sua morte cerebrale. La fidanzata, invece, è stata trasportata con l’elisoccorso a Pisa e viene ricoverata in rianimazione. La 20enne al momento si trova in coma ed è ancora in pericolo di vita.