Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 Luglio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo stimata fra il 3.9 e il 4.4 ha colpito la zona di Catania, in Sicilia. Il sisma è stato registrata dai sismografi poco dopo le ore 6.

Catania, terremoto di magnitudo 4.0: non si segnalano danni

Un terremoto di magnitudo intorno al 4.0 è avvenuto nella mattinata del 5 Luglio alle 6:07 nell’area della provincia di Catania. Il sisma è stato localizzato a una profondita di quattro chilometri dall’Ingv di Roma. Come informa tutti gli organi di stampa, al momento fortunatamente non si segnalano danni a persone o a cose. Ricordiamo che, secondo quanto spiegano gli esperti, un terremoto di tale entità è ancora definibile come ‘molto leggero‘, dunque, anche se viene percepito dalla popolazione, solitamente non ha un’intensità così elevata da diventare realmente pericoloso.

I terremoti a Catania: una zona sismica

Come sappiamo, Catania e tutta la Sicilia sono zone sismiche. Il terremoto di questa mattina, infatti, è l’ennesimo movimento della terra che interessa la Regione insulare italiana negli ultimi mesi. Solo qualche giorno fa, infatti, un’altra scossa aveva colpito Catania e le pendici dell’Etna. In quel caso il sisma era stato di magnitudo 3.1 e non aveva causato danni.