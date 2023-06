Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.1 alle pendici dell'Etna

Un nuovo terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato nella notte nel catanese: la terra trema ancora in Italia

La terra torna a tremare in Italia e questa volta mette paura alla popolazione stanziata nella zona alle pendici dell’Etna. Una nuova scossa di terremoto di una certa rilevanza è stata registrata nel catanese. Il movimento sismico ha raggiunto una magnitudo di 3.1 gradi della scala Richter, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è stato avvertito dalla popolazione che vive nei paesi situati in prossimità del vulcano.

Il terremoto è avvenuto alle 00:12 di questa notte e ha avuto epicentro a poca distanza dai comuni di Catania e tutto l’hinterland della città, compreso Acireale. Il sisma, di magnitudo 3.1, è stato avvertito dalla popolazione, ma non ha causato danni nè a persone nè a cose. Ricordiamo che un sisma di tale magnitudo è definito dagli esperti come ‘molto leggero‘, seppur possa essere facilmente percepito dalla popolazione.

I terremoti a Catania

La zona di Catania è spesso interessata da fenomeni sismici simili: l’ultimo terremoto era stato regisrato solo qualche giorno fa. Nella mattinata di venerdì 16 giugno l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma aveva registrato un sisma di magnitudo 2.5. Anche in quel caso il terremoto era stato avvertito dalla popolazione, ma non aveva causato danni.