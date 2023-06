Allerta meteo gialla mercoledì 28 giugno, piogge e temporali in Italia: a ri...

Sono tre le regioni a rischio secondo la Protezione Civile, che ha diramato un’allerta meteo gialla per mercoledì 28 giugno 2023.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di mercoledì 28 giugno 2023. L’allerta interesserà quattro Regioni, con particolare attenzione alle zone del Centro.

Il maltempo torna in Italia: piogge e temporali in arrivo

Il maltempo sta per tornare in Italia. Anche se il caldo sta ricominciando a fare da padrone, la giornata di mercoledì 28 giugno si connoterà per una lieve ma significativa instabilità atmosferica. L’anticiclone delle Azzorre, infatti, comincia a mostrare alcuni segni di cedimento che consentiranno il passaggio di due perturbazioni atlantiche, responsabili di una maggiore variabilità meteorologica, tra martedì 27 giugno e il fine settimana.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla mercoledì 28 giugno 2023: a rischio quattro Regioni

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, le regioni che saranno maggiormente in balia del maltempo saranno quattro. L’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, infatti, riguarda alcuni settori dell’Emilia-Romagna, alcuni settori della Lombardia, alcune zone del Veneto e piccole aree delle Marche.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.