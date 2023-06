Incidente sul lavoro, cade da 12 metri: grave operaio 22enne

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia: nel milanese un operaio di 22 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato da 12 metri

Ancora incidenti sul lavoro, ancora tragedie sfiorate in luoghi in cui la sicurezza di tornare a casa, al termine di una giornata sfiancante, dovrebbe essere certa al pari di quella di ricevere un’adeguata e degna retribuzione. Il fatto stavolta è accaduto nel milanese, dove a rischiare la vita è stato un operaio 22enne.

A Buccinasco, in provincia di Milano, il 22enne si trovava all’interno dell’azienda Rhenus Logistics, in cui si trovava per svolgere le sue mansioni da operaio. L’uomo ad un tratto è precipitato da un’altezza di 12 metri, riportando gravi ferite.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Ciò che al momento si sa con precisione è che il 22enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dov’è attualmente ricoverato. Stando alle prime informazioni, l’operaio avrebbe riportato traumi alla testa, al torace, alla schiena e a un braccio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori sanitari con l’elisoccorso del 118, insieme agli agenti della Polizia locale, adesso al lavoro per fare luce su quello che ha assunto i contorni dell’ennesimo incidente sul lavoro in Italia. Le indagini stabiliranno anche eventuali responsabilità.