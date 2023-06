Il bilancio degli incidenti sul lavoro nella giornata di oggi, martedì 13 giugno 2023, continua a salire. L’ultimo è accaduto intorno alle 16:30 a Castegnato, nel Bresciano. A perdere la vita è stato un ragazzo ventitreenne.

Precipitato per cinquanta metri

La vittima, di origini albanesi e residente a Caorle (VE), è caduta nel vuoto da un’altezza di circa cinquanta metri mentre lavorava su un traliccio dell’alta tensione. L’incidente è avvenuto in via Padana Superiore 111A, nei pressi della concessionaria di camion Rangoni&Affini. Scattato l’allarme – ad accorgersi dell’accaduto sarebbero stati alcuni dipendenti della vicina azienda Merigo –, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica ma per il giovane operaio non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche gli operatori dell’Ats di Brescia, i carabinieri di Chiari e i vigili del fuoco di Brescia.

Altro morto sul lavoro oggi

Sempre nella mattina di oggi un operaio di circa sessant’anni ha perso la vita sull’autostrada A4: impegnato nei lavori di asfaltatura, è stato investito da un camion del cantiere durante una manovra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11 al km 241, nel territorio di Lonato (BS). Residente a Piove di Sacco, nel Padovano, con ogni probabilità la vittima è morta sul colpo a causa della gravità dei traumi riportati a seguito dell’impatto con il mezzo pesante.