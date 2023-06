Un operaio di 33 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato in un cantiere a Somma Lombardo.

Non si ferma la scia di incidenti sul lavoro: un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato folgorato da una scossa elettrica mentre stava lavorando in un cantiere edile a Somma Lombardo, in provincia di Varese.

Incidente sul lavoro a Somma Lombardo, operaio folgorato da un cavo in un cantiere: è grave

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, dopo essere stato travolto dalla scarica accidentalmente scaturita da un cavo, l’operaio ha riportato ustioni di secondo grado alle mani. L’uomo è, poi, caduto da un trabattello, battendoviolentemente la testa e la schiena a terra.

Poco prima dell’incidente, pare che il lavoratore stesse ispezionando un buco accidentalmente aperto durante alcuni lavori di uno scavo nel cortile di un condominio che ha forato una cabina interrata dell’energia elettrica.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Il drammatico sinistro, che si è consumato nella giornata di lunedì 19 giugno, è stato prontamente segnalato dai colleghi dell’operaio al 112. Sul posto, si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici Ats Insubria.

I paramedici hanno subito prestato soccorso all’uomo che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese. A seguito della caduta, il lavoratore ha riportato un grave trauma cranico e un trauma alla schiena.

I vigili del fuoco, intanto, stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Sul luogo del sinistro, sono in corso accertamenti per ripristinare la sicurezza della zona.