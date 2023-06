Un tredicenne è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente sugli scogli di Cala Moresca, a Tortolì (NU): al vaglio delle autorità le cause della caduta

Paura in Sardegna. Un ragazzo di tredici anni è stato ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari a seguito di un incidente sugli scogli di Cala Moresca, a Tortolì (NU). Al vaglio delle autorità le cause della caduta.

Si esclude il pericolo di vita

Il giovane, di cui non sono note le generalità per il rispetto della privacy, è precipitato da un’altezza di dieci metri, procurandosi un politrauma toracico e addominale. Scattato l’allarme – non è chiaro al momento chi abbia effettuato la chiamata al numero unico di emergenza 112 e se la stessa persona abbia assistito all’incidente –, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con l’elisoccorso insieme al personale della Guardia Costiera di Arbatax. Il tredicenne è stato trasportato in codice rosso al presidio ospedaliero del capoluogo sardo. Nonostante le sue condizioni siano apparse subito gravi, sembra restare escluso il pericolo di vita.

