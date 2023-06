18 enne si tuffa nel fiume e scompare. L'amico: "Scherzava, ma non è più ri...

Un nuovo caso di cronaca con protagonista un altro giovanissimo scuote l‘Italia. Sono iniziate mercoledì pomeriggio le ricerche per individuare Yahya Hkimi, 19 anni ancora da compiere, disperso nel fiume Secchia dopo essersi tuffato in acqua nonostante la grande forza della corrente. Si ipotizza una sfida da condividere sui social, ma che sarebbe terminata nel peggiore dei modi.

Le confessioni dell’amico

A prendere la parola e provare a spiegare l’accaduto nel fiume Secchia, nel modenese, è stato un amico di Yahya, che era insieme al diciottenne al momento della scomparsa. Il tutto sembrava nato in chiave divertente, ma ben presto l’evento si è trasformato in una tragedia: “Mi ha chiesto di fare un video. Un filmato scherzoso dove voleva fingere di essere portato via dall’acqua. Poi, dopo il tuffo, il terzo della serie, purtroppo è scomparso” sono le parole riportate da QN dell’amico fraterno del giovane sparito.

Proseguono le ricerche

Una scomparsa, quella di Yahya Hkimi, che non è ancora stata decifrata. Le ricerche dei pompieri nella zona intorno al Secchia stanno proseguendo senza sosta. La grande speranza dei familiari è quella di ritrovare il ragazzo ancora in vita, anche se più passa il tempo e minori sono le possibilità di un lieto fine.

Dolore per la vicenda

Nel frattempo prosegue il sostegno l’ondata di vicinanza e affetto verso la famiglia del giovane scomparso. L’Istituto frequentato dal ragazzo, Cattaneo-Deledda, tramite un pensiero della dirigente Alessandra Zoppello, si è così espresso dopo aver appreso la triste notizia: “Siamo tutti profondamente dispiaciuti per la perdita di un ragazzo volenteroso, che si affacciava all’età adulta pieno di sogni, con la spensieratezza dei suoi 18 anni”.