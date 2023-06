Morire a soli 13 anni. La comunità della frazione di Borgo di Montoro, in provincia di Avellino, è sgomenta per il suicidio di Francesco, che a luglio ne avrebbe compiuti 14 e si stava preparando per sostenere l’esame di terza media.

Muore suicida a 13 anni: comunità sconvolta

L’episodio è avvenuto ieri sera, 16 luglio. Il corpo di Francesco, residente in una delle frazioni che compongono questi borghi alle falde del Monte Salto, è stato trovato impiccato all’interno della sua abitazione. È stata la madre a lanciare per prima l’allarme. A giorni avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media, nella sua scuola di Mercato San Severino (Salerno).

I motivi del gesto

Ignoti ancora i motivi del gesto. Spetterà ora agli inquirenti della procura di Avellino fare chiarezza. Il fascicolo è stato affidato ai carabinieri della compagnia di Solofra che indagano per ricostruire gli aspetti, spesso complicati, che possono turbare la vita di un adolescente.

La comunità sotto choc

Don Michele Romeo è il parroco di paese, sacerdote della chiesa dei Santi Leucio e Pantaleone. Conosceva Francesco. “Era un ragazzino con tanti progetti e sogni nel cassetto, tanta creatività, un ragazzino brillante”, osserva sgomento.

Il sindaco Girolamo Giaquinto non riesce a capacitarsi: “Di fronte a una tragedia del genere c’è poco da aggiungere”.

Il Telefono Amico può aiutarvi!

Ricordiamo che tra i vari servizi di assistenza per la prevenzione e il sostegno in Italia è disponibile gratuitamente, e in totale anonimato, il Telefono Amico Italia. I volontari assicurano ascolto telefonico attivo, tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte, chiamando il numero di telefono 0223272327.

Richieste di aiuto in aumento

Proprio dagli interventi delle associazioni e dei volontari emerge che nel 2021 le segnalazioni relative al suicidio tra i giovani e adolescenti sono in aumento. In quell’anno sono state ben 6mila le richieste d’aiuto arrivate solo al Telefono Amico Italia. Il 28% delle richieste d’aiuto proviene dai giovani fino a 25 anni.

Tra le motivazione del gesto crescono bullismo e cyberbullismo. L’esposizione e l’utilizzo dei social sono tuttora oggetto di dibattito politico.