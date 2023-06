Bimbo ucciso dal Suv: spunta un'inquietante testimonianza su uno degli youtubers di TheBorderline, in seguito all'incidente.

Emergono nuovi inquietanti dettagli sulla vicenda di Manuel Proietti, il bimbo di 5 anni ucciso dal Suv guidato dagli youtubers di TheBorderline a Casal Palocco (Roma). Un uomo che si è identificato come Fabio, intervistato dagli inviati de La Vita in Diretta, ha dichiarato che uno dei ragazzi si sarebbe avvicinato a lui dicendogli di calmarsi in quanto avrebbero dato molti soldi alla famiglia del piccolo, sistemando così la questione.

Bimbo ucciso dal Suv: Fabio è rimasto sconcertato

Nel corso di una recente puntata de La Vita in Diretta, Alberto Matano si è occupato del caso di Manuel Proietti, il bambino morto nel corso dell’incidente a Casal Palocco. È stata raccolta la testimonianza di un uomo che si fa chiamare Fabio. Matano ha dunque chiesto ragguagli all’inviata, chesi trovava proprio accanto a Fabio, rimasto sconcertato dalla frase pronunciata da uno degli youtubers proprio a lui.

Il racconto del testimone

Fabio ha raccontato che circa a un’ora dall’incidente si sarebbe avvicinato a lui uno degli occupanti della Lamborghini che ha travolto la Smart in cui si trovava il piccolo Manuel assieme alla mamma e alla sorellina. Costui avrebbe cercato di tranquillizzare l’uomo, visibilmente sconvolto “perché di fronte a una situazione del genere non si sa quello che dire”. A Fabio sarebbe stato detto: “Tranquillizzati perché tanto daremo un sacco di soldi alla famiglia e sistemeremo tutto”.