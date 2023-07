Un carabiniere è stato investito da uno stalker a Padova: un collega del militare ha aperto il fuoco, sparando quattro colpi di pistola e uccidendo l’aggressore.

Padova, carabiniere investito da uno stalker

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti a Padova quando un uomo di 55 anni identificato come Collaku Haxhi ha improvvisamente investito un carabiniere. L’aggressore è stato poi ferito da un collega del militare che ha aperto il fuoco. La sparatoria si è consumata in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, nella zona in cui si è verificata la tragedia abita l’ex moglie del 55enne di origini albanesi. All’uomo era vietato di avvicinarsi alla donna poiché era stato denunciato per stalking.

Beffandosi del divieto, Haxhi ha deciso di recarsi comunque sotto casa dell’ex compagna che, spaventata, ha deciso di rivolgersi al 112. Sul posto, si sono rapidamente recati i carabinieri che, dopo aver raggiunto l’appartamento, hanno intimato al soggetto di allontanarsi immediatamente.

Un collega spara e lo uccide

Esortato dai militari dell’Arma ad andar via, il 55enne ha perso la testa e si è lasciato sopraffare dall’ira. È salito sul suo furgone e, fingendo di allontanarsi in retromarcia, ha poi accelerato in direzione dei carabinieri, travolgendo in pieno uno dei due mentre era intendo a compilare il verbale chinato sul cofano dell’auto di servizio.

Dopo aver investito il rappresentante delle forze dell’ordine, Haxhi è sceso dal mezzo brandendo un coltello, determinato a scagliarsi anche contro l’altro carabiniere che ha aperto il fuoco, facendo esplodere quattro colpi. A quanto si apprende, l’uomo è stato ferito in modo gravissimo ed è deceduto in ospedale poco dopo essere stato ricoverato.

Anche il carabiniere investito è stato portato in ospedale: le sue condizioni di salute sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.