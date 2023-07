Non si fermano scioperi e manifestazioni: dopo il personale ferroviario, si fermeranno anche i Canadair e i rider in segno di protesta.

Scioperi, fermo anche il personale aereo e i Canadair

Non si fermano gli scioperi per tutte quelle categorie di lavoratori che non si sentono protette e ascoltate, ed in particolare quella dei mezzi. Dopo i forti disagi di ieri – giovedì 13 luglio – per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti, che domani incrocerà le braccia dalle 10:00 alle 18:00. Invece, oggi si fermeranno i Canadair iscritti a Ugl Trasporto aereo.

In particolare, è confermato lo sciopero degli aeroporti e di delle linee aeree di MaltaAir-Ryanair e Vueling per domani, sabato 15 luglio. La protesta è stata confermata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e prevede l’astensione dal lavoro del personale dipendente società di handling aeroportuale, dei lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling, di quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, e dei dipendenti delle aziende di trasporto aereo.

Fermi anche i rider

Anche i rider hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats, che ne ha mandati a casa circa 3.000 senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva.