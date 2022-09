La ragazza di 27 anni che era scomparsa mentre era all'Ikea con la madre e la sorella è stata ritrovata.

Mariam, la ragazza di 27 anni che era scomparsa mentre era all’Ikea con la madre e la sorella è stata ritrovata. I Carabinieri l’hanno individuata mentre vagava per le vie del centro di Padova.

Padova, ritrovata la ragazza scomparsa all’Ikea: vagava per le vie del centro

Mariam era scomparsa domenica all’interno dell’Ikea, mentre era insieme alla madre e alla sorella. La 27enne è stata ritrovata questa mattina dai carabinieri, mentre vagava per le vie di Padova. La ragazza, come riportato da Fanpage.it, è in buone condizioni di salute. Ha spiegato di essersi allontanata volontariamente da casa e di non voler tornare. Gli agenti la ascolteranno nelle prossime ore per capire cosa abbia fatto in questi giorni.

La scomparsa della 27enne

La ragazza si trovava all’Ikea insieme alla madre e alla sorella, quando improvvisamente ha fatto perdere le sue tracce. “Io e mamma ci siamo girate e Mariam non c’era più, ci siamo messe a cercarla, ma è come fosse svanita nel nulla” ha spiegato la sorella. Le ricerche erano iniziate subito, partendo proprio dal grande magazzino. “Non abbiamo assolutamente idea di cosa possa esserle successo stiamo ripensando ad ogni minimo particolare, ma non sappiamo trovare una risposta a quello che è accaduto” aveva dichiarato la sorella.