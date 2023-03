Padova, trovati i corpi dell'anziano finito nel fiume e del poliziotto che ha tentato di salvarlo

Recuperati i corpi del 70enne precipitato nel fiume Gorzone e del poliziotto che si è tuffato per salvarlo: ritrovati vicini sul fondale

Una missione esemplare finita male. Recuperati poco fa ad Anguillara (Padova) i corpi del 70enne finito ieri con l’auto nel fiume Gorzone e del poliziotto che si era tuffato per salvarlo. A dare la notizia all’ANSA sono stati i Vigili del Fuoco che si sono occupati delle operazioni sul posto.

L’allarme di ieri pomeriggio

Una prima segnalazione era avvenuta intorno alle ore 16 di ieri, venerdì 3 marzo 2023, da parte di alcuni testimoni che avrebbero dichiarato di aver visto un uomo al volante dell’auto e un altro cercare di soccorrerlo. Scattato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono giunti da Piove di Sacco (Padova), insieme al Nucleo sommozzatori, all’elicottero Drago 151 da Venezia e all’autogru dal comando di Rovigo. La vettura è stata ripescata in serata, ma non aveva passeggeri al suo interno.

Era riuscito a liberarlo dall’auto

Le due vittime erano in un punto seminascosto del fondale e le ricerche condotte ieri fino a tarda sera non avevano permesso di individuarli a causa della scarsissima visibilità. Da come i due corpi sono stati ritrovati – a circa dieci metri di distanza da dove si era inabissata l’auto –, i soccorritori hanno potuto dedurre che l’agente era riuscito a raggiungere l’anziano automobilista, trattenendolo ancora vicino a sé dopo averlo fatto uscire dall’abitacolo della vettura.