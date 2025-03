Napoli, padre picchiato violentemente in un parcheggio: ecco cosa è successo

Napoli, padre picchiato violentemente in un parcheggio: ecco cosa è successo

Altro episodio di violenza nel napoletano, questa volta vittima un padre che stava andando a far visita alla figlia neonata in ospedale. L’uomo sarebbe stato picchiato brutalmente in un parcheggio. Ma ecco cosa è successo esattamente.

Padre picchiato al parcheggio, violenza choc: ecco cosa è successo

Nei pressi dell’ospedale Santobono di Napoli, nella giornata di ieri, si è consumato un episodio di violenza. Un padre, che stava andando in ospedale a trovare la figlia neonata ricoverata, è stato infatti picchiato brutalmente in un parcheggio. L’uomo, arrivato al parcheggio con il suo scooter, ha parcheggiato regolarmente sulle strisce blu, ma ecco che un parcheggiatore abusivo di 55 anni lo ha brutalmente aggredito, intimandoli di liberare il posto. Il padre si è rifiutato e a quel punto il 55enne ha prima preso a calci lo scooter, poi si è scagliato fisicamente contro l’uomo con pugni e schiaffi, procurandogli diverse ferite sul volto.

Padre picchiato al parcheggio: arrestato un 55enne

Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri che sono stati a loro volta aggrediti dal 55enne. Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, danneggiamento e percosse.