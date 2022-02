Padre spara ai testicoli al fidanzato della figlia per difenderla durante una lite

Il giovanotto alza le mani e il padre della fidanzata spara: con un'arma a piombini mira ai testicoli del fidanzato della figlia per difenderla

Vendetta “flobert” a Roma, dove un padre furioso spara ai testicoli al fidanzato della figlia per difenderla durante una lite. Secondo una ricostruzione ancora non ben definita dell’accaduto l’uomo ha visto il giovane che alzava le mani ed ha impugnato l’arma a piombini che deteneva in casa, pare facendo centro.

Spara ai testicoli al fidanzato della figlia: violenza in zona Quarticciolo

Quella lite, da dramma che è stato, poteva sfociare in tragedia, a contare che i piombini tendono a non provocare ferite mortali, ma se centrano gli occhi, le orecchie o parti molli della gola possono fare danni serissimi e perfino estremi. Il fatto si è verificato, come spiegano i media, nella zona del Quarticciolo nella serata di domenica 6 febbraio.

Le mani addosso alla figlia, la pistola a piombini e i testicoli nel mirino

Ad un certo punto un uomo ha sparato con una pistola a piombini ai testicoli del fidanzato della figlia. Pare che i due fidanzati stessero litigando in una escalation che è culminata con il ragazzo che avrebbe menato un ceffone alla sua fidanzata. Sarebbe stato a quel punto che il padre della ragazza, furioso, ha sparato ai genitali del giovane.

L’arrivo della polizia, la calca di residenti e le denunce ai due protagonisti

Sul posto sono arrivare le pattuglie della Polizia in mezzo ad una ressa di persone che si erano accalcate: gli agenti hanno allontanato il giovane non prima di aver preso le sue generalità per eventuali iniziative sanzionatorie e forse anche penali, giovane che non avrebbe riportato conseguenze serie. Di seguito i poliziotti hanno individuato e denunciato il suo aggressore.