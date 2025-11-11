Un violento attentato suicida ha scosso questa mattina Islamabad, capitale del Pakistan, provocando morti e feriti. L’esplosione si è verificata davanti a un tribunale distrettuale, seminando il panico tra cittadini e funzionari presenti.

Islamabad sotto choc: un attentato suicida scuote la capitale pakistana

Secondo le prime informazioni di Geo TV, l’esplosione sarebbe stata causata da un’automobile parcheggiata vicino all’ingresso del tribunale.

L’attentatore, non riuscendo a penetrare nell’edificio, avrebbe fatto detonare l’ordigno accanto a un veicolo della polizia. Le autorità hanno evacuato immediatamente l’intero complesso per motivi di sicurezza, sospendendo le udienze e interrompendo le attività giudiziarie. Squadre di soccorso, forze dell’ordine e unità forensi hanno rapidamente raggiunto il luogo dell’esplosione, trasportando i feriti negli ospedali vicini e avviando le prime indagini.

Le autorità locali hanno confermato che la testa del presunto kamikaze è stata rinvenuta sul posto, confermando la natura suicida dell’attacco. Al momento, nessun gruppo ha rivendicato l’azione, ma fonti locali indicano possibili collegamenti con organizzazioni terroristiche legate a miliziani al confine con l’Afghanistan. Le forze di sicurezza mantengono un presidio rigoroso nell’area mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili e prevenire ulteriori attacchi.

Pakistan, attentato kamikaze al tribunale di Islamabad: ci sono morti e feriti

L’attentato suicida avrebbe provocato la morte immediata di almeno 12 persone, mentre altre 21 sarebbero rimaste ferite, alcune in modo grave. Tra le vittime ci sarebbero sia civili che membri del personale giudiziario, tra cui diversi avvocati presenti all’esterno del tribunale al momento dell’esplosione. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della capitale, dove medici e infermieri hanno avviato interventi per stabilizzare le condizioni più critiche.